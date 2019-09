بلدي سرت يبحث المشروعات العامة للشباب والرياضة في المدينة

المتوسط:

عقد عميد بلدية سرت، مختار المعداني اجتماع موسع مع بشير القنطري رئيس الهيئةً العامة للشباب والرياضة، وأحمد اليعقوبي مدير إدارة شئون الرياضة بالهيئة، ومحمد المجدوبي مدير أداره المشروعات لبحث مشروعات الهيئة في البلدية.

وأوضح المكتب الإعلامي لبلدية سرت، أن الاجتماع الذي عقد بمقر الهيئة العامة للشباب والرياضة بحث إنشاء ملاعب خماسية جديدة واستكمال الصيانة الرياضية ومشروع إنشاء مدرسة الفروسية وأيضا صالة الألعاب الجماعية.

وتطرق الاجتماع أيضا إلى مناقشة وضع أندية سرت وخاصة نادي خليج سرت وتفعيل الجمعية العمومية للنادي وانتخاب إدارته لنادي خليج سرت بالإضافة إلى دعم نادي الصلول الخضر والأندية حديثه النشأة.

