السعيدي يحمل السراج مسؤولية انتهاك تركيا للسيادة الليبية

خاص المتوسط / حنان منير

أكد عضو مجلس النواب، علي السعيدي، الإثنين، تطور الدور التركي الداعم للمليشيات الإرهابية وجماعة الإخوان في ليبيا، مشيرا إلى أن الرئيس التركي رجب أردوغان، يدعم حكومة الوفاق لأنه يعتبرها امتدادا لحزب العدالة والتنمية في تركيا الذراع السياسية لجماعة الإخوان.

وحمل السعيدي: في تصريح لـ” المتوسط”، ” رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، مسؤولية انتهاك تركية لسيادة ليبيا التي تدخل بها بعلمه ودعمه، مضيفا ” أصبح يتصرف من غير عقل ولكن الجيش لم ولن يسمح ببقائه في العاصمة وتحكم المليشيات الإرهابية في ثروات الدولة.” حسب تصريحه.

وأشار السعيدي، إلى أن التدخل التركي في ليبيا ليس بجديد، بل هو استمرارا لدورها المشبوه الذي تمارسه منذ عام 2011م.

وتابع: ” جماعة الإخوان لا يرغبون في استقرار ليبيا وحفظ امنها، لأنهم يرونها “بيت المال” لجماعة الإخوان في العالم.

