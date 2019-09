المتوسط:

التقى رئيس الوزراء حكومة الوفاق، فائز السراج، مع ممثلين لقطاع الشباب لصياغة رؤية وطنية مشتركة تجاه الأحداث الراهنة وسبل تجاوزها.

وأوضح المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” أن السراج قال في كلمة ألقاها خلال اللقاء انه جاء ليستمع إلى رأي الشباب فيما يجري، وما يتطلعون لتحقيقه، لأنه بحماس الشباب وحيويته وبروح المبادرة والتحدي التي يحملونها، يتجدد الحاضر ويتشكل المستقبل الزاهر لبلادنا.

وأعرب السراج، عن حرصه على تعزيز مكانة الشباب في صناعة القرار، ويأمل أن تكون مساهمتهم أساسية في التجمعات السياسية والاجتماعية والنقابية، فهم مكمن قوة لهذه التجمعات.

ودعا السراج، الشباب إلى طرح وجهة نظرهم وما يشغلهم وما يودونه أن يتحقق لبلادهم.

The post السراج يدعو الشباب إلى طرح وجهة نظرهم لحل الأزمة الراهنة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية