مركز الطب الميداني: استهداف المسعفين انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي

أدان مركز الطب الميداني والدعم، بأشد العبارات، الضربة الجوية التي استهدفت سيارة إسعاف في منطقة عين زارة، وأسفرت عن إصابة 3 من اشخاص وهم مسعفين وسائق إسعاف ليلة السبت

واعتبر المركز في بيان على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” أن ما حدث يعد انتهاكًا مروعًا للقانون الإنساني الدولي”.

وقال المركز، إن “هذا الانتهاك الصارخ للقواعد الأساسية للحرب يمكن أن يعرض عمليات المستشفيات الميدانية وفرق الإسعاف للخطر، ويردع العاملين الصحيين المتفانين عن أداء واجباتهم المنقذة للحياة”.

وأشار المركز، إلى انه يلتزم الحياد في تقديم خدماته الإنسانية من إسعاف وإنقاذ لجميع الأطراف

وكان مركز الطب الميداني والدعم أعلن إصابة مسعفين إثنين وسائق جراء استهداف سيارة إسعاف خلال اشتباكات ليلة السبت في منطقة عين زارة.

واندلعت السبت اشتباكات مسلحة بين قوات الوفاق وقوات الجيش في مختلف المحاور جنوب العاصمة طرابلس.

