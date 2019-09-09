دولة رئيس مجلس الوزراء يجري زيارة تفقديّة لبلدية إجدابيا

إجدابيا 09 سبتمبر 2019(وال) – أجرى دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبدالله عبدالرحمن الثني، أمس الأحد، زيارة تفقدية إلى بلدية إجدابيا، وذلك لبحث أوضاعها، وتفقد مشاريع الحكومة القائمة حاليا والمشاريع المزمع تنفيذها خلال الأيام المقبلة.

كما رافق دولته ـ خلال الجولة ـ السادة أعضاء مجلس النواب الأستاذ إدريس عبدالله المغربي، والأستاذ بدر النحيب، و وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، و وزير الحكم المحلي الدكتور عادل الزايدي، ورئيس الهيئة العامة للإعلام والثقافة السيد جمعة الفاخري، والناطق باسم الحكومة السيد حاتم العريبي إضافة لعدد من المسؤولين.

هذا وتجول دولته بالمشاريع المعدة في بلدية إجدابيا، وتوقف على أعمال الرصف والبنية التحتية، لعدد من الطرقات العامة، إضافة إلى مشاريع الصيانة والإنشاء التي استهدفت المقرات العامة للدولة.

يشار إلى أن دولته عقد بمقر بلدية إجدابيا اجتماعا موسعا، حضره رئيس المجلس التسييري للبلدية السيد إمبارك المنفي، وأعضاء المجلس التسييري، بالإضافة إلى حكماء ومشايخ وأعيان بلدية إجدابيا.

كما ثمن الحاضرون دور دولة رئيس مجلس الوزراء، في تسهيل كافة المشروعات التي استهدفت بلدية إجدابيا، مؤكدين دعمهم التام للحكومة المؤقتة ولرئيسها السيد عبدالله الثني.

من جانبه، أكد دولة رئيس مجلس الوزراء سير مشاريع البلدية بالصورة المثلى، مؤكدا أن الحكومة ستشرع في تنفيذ العديد من المشروعات لصالح البلدية خلال الأيام القليلة المقبلة. (وال – إجدابيا) ع ع / هـــ ع

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