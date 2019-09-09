تعليم المؤقتة تعتمد نتائج امتحانات الشهادتين بترهونة

اعتمدت مراقبة التربية والتعليم التابعة لوزارة التعليم بالحكومة المؤقتة نتائج امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية بترهونة الدور الأول للعام الدراسي 2018/2019.

وتم إعلان النتائج بمقر إدارة الامتحانات بمدينة البيضاء بحضور وزير التعليم فوزي بومَرِّيز ووكيل التربية والتعليم المكلف خالد اسبيتة ومدير مكتب الامتحانات ببلدية ترهونة مفتاح ميلاد وعدد من مسؤولي الأقسام والوحدات بإدارة الامتحانات حيث بلغت نسبة الشهادة الثانوية العامة بقسميها الأدبي والعلمي 64.55% وشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي الإعدادية 81.34% على مستوى مدينة ترهونة.

يشار إلى أن مبنى وزارة التعليم في مدينة البيضاء كان قد شهد في أواخر يوليو الماضي مراسم اعتماد نتائج الشهادة الإعدادية “شهادة التعليم الأساسي” الدور الأول للعام الدراسي 2018- 2019، بنسبة نجاح تجاوزت 59%.

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