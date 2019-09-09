بلدية طرابلس: تحذر من تلوث مياه الأبار المنزلية بمياه الصرف الصحي

ليبيا – أكدت بلدية طرابلس المركز أن تلوث مياه الأبار المنزلية بمياه الصرف الصحي في مناطق متفرقة بمدينة طرابلس من المؤشرات التي أصبحت تدق ناقوس الخطر على صحة المواطن.

بلدية طرابلس المركز أوضحت عبر مكتبها الإعلامي أن نتائج وحدة مختبر تحليل المياه بديوان البلدية أثبت وجود مؤشرات التلوث بمياه الصرف الصحي وكذلك مخالفة المواصفات الليبية القياسية لمياه الشرب رقم 82 لعام2018.

وأشارت البلدية أن هذه الملوثاث تتسبب في الكثير من الأمراض نتيجة التعامل مع المياه الملوثة بالصرف الصحي سواء للشرب أو الإستحمام.

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