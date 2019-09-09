السراج يبحث الوضع البيئي بمنطقة أبوسليم

عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، أمس الأحد، اجتماعا مع عميد بلدية أبوسليم عبدالرحمن الحامدي، لبحث المختنقات التي تواجه عدد من مرافق البلدية.

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، أنه تم خلال الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس، مناقشة ملف الوضع البيئي بمنطقة بوسليم، ومشكلة القمامة، وإجراءات حل مشكلة المكب المرحلي بالمنطقة والتي تأثرت قدرته الاستيعابية بسبب صعوبة الوصول للمكب الرئيسي في منطقة سيدي السائح، كما تطرق الاجتماع إلى برامج صيانة المشاريع الصحية بالمنطقة.

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