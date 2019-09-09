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المجعي: حكومة الوفاق ترفض الحوار والأوامر لقواتها حتى الأن هي دحر العدوان

تم النشر منذُ 19 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا –  زعم القيادي العسكري بمدينة مصراتة والمتحدث باسم المركز الإعلامي لعملية “بركان الغضب” التابعة للرئاسي مصطفى المجعي إن قوات الوفاق أحرزت تقدمات هامة على محاور “القويعة، السبيعة،الخلة،عين زارة”، معتبراً أن تلك التقدمات تثبت أن مسلحي الوفاق أصبحوا أكثر قوة في إدارة المعركة.

المجعي وخلال حديثه لبرنامج “بين السطور” المذاع عبر أثير راديو “سبوتنيك” قال :” حكومة الوفاق تمثل الشرعية المعترف بها دوليًا ، وبالتالي تمارس حقها السيادي على الأرض وهناك إطار شرعي يحكم تعاملها مع دول العالم فحكومة الوفاق تمثل أكبر شريك للولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب”.

وأكد المجعي أنه حتى هذه اللحظة ترفض حكومة الوفاق الحوار و أن لا أوامر لدى مسلحيهم إلا دحر  وصد ما وصفه بـ”العدوان على طرابلس” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة) ، معتبرًا أنهم في الوفاق دعاة سلم وأمان لكن مع الليبيين الشرفاء وليس  القتلة،على حد قوله.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • وين التقدم ياتيس المليشيات هى التى تم دحرها وسحقها السحق الدحر اتفوا عليكم اغبياء جدا ومصيركم محدد السجون فى انتظار من يفلت منكم من السحق والدحر والدق فى المبكبة الكبرى بعد تحديد ساحة الصفر للجيش الوطنى وهى ساحة الشهداء انتهى الدرس ياغبى انتظر الساحة القادمة فى ميس راطة

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