المجعي: حكومة الوفاق ترفض الحوار والأوامر لقواتها حتى الأن هي دحر العدوان

ليبيا – زعم القيادي العسكري بمدينة مصراتة والمتحدث باسم المركز الإعلامي لعملية “بركان الغضب” التابعة للرئاسي مصطفى المجعي إن قوات الوفاق أحرزت تقدمات هامة على محاور “القويعة، السبيعة،الخلة،عين زارة”، معتبراً أن تلك التقدمات تثبت أن مسلحي الوفاق أصبحوا أكثر قوة في إدارة المعركة.

المجعي وخلال حديثه لبرنامج “بين السطور” المذاع عبر أثير راديو “سبوتنيك” قال :” حكومة الوفاق تمثل الشرعية المعترف بها دوليًا ، وبالتالي تمارس حقها السيادي على الأرض وهناك إطار شرعي يحكم تعاملها مع دول العالم فحكومة الوفاق تمثل أكبر شريك للولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب”.

وأكد المجعي أنه حتى هذه اللحظة ترفض حكومة الوفاق الحوار و أن لا أوامر لدى مسلحيهم إلا دحر وصد ما وصفه بـ”العدوان على طرابلس” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة) ، معتبرًا أنهم في الوفاق دعاة سلم وأمان لكن مع الليبيين الشرفاء وليس القتلة،على حد قوله.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية