النثي يجري زيارة تفقدية لبلدية أجدابيا

ليبيا – أجرى رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني أمس الأحد زيارة إلى بلدية اجدابيا وذلك لبحث أوضاعها وتفقد مشاريع الحكومة القائمة حاليا والمشاريع المزمع تنفيذها خلال الأيام المقبلة.

الثني تجول بحسب المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة بعدد من مشاريع بلدية أجدابيا وتوقف على أعمال الرصف والبنية التحتية لعدد من الطرقات العامة إضافة إلى مشاريع الصيانة والإنشاء التي استهدفت المقرات العامة للدولة.

وعقد رئيس الحكومة بمقر بلدية أجدابيا اجتماعاً موسعاً حضره رئيس المجلس التسييري للبلدية أمبارك المنفي وأعضاء المجلس التسييري إضافة إلى حكماء ومشائخ وأعيان بلدية أجدابيا.

وبدورهم،ثمن الحاضرون دور رئيس الحكومة المؤقتة في تسهيل كافة المشروعات التي استهدفت بلدية أجدابيا،مؤكدين دعمهم التام للحكومة المؤقتة ولرئيسها.

ومن جانبه،أكد الثني على ضرورة سير مشاريع البلدية بالصورة المثلى،مؤكدا أن الحكومة ستشرع في تنفيذ العديد من المشروعات لصالح البلدية خلال الأيام القليلة المقبلة.

هذا ورافق الثني خلال الجولة أعضاء مجلس النواب “إدريس عبدالله المغربي،بدر النحيب” إلى جانب وزيري الداخلية و الحكم المحلي المستشار إبراهيم بوشناف وعادل الزايدي إلى جانب رئيس الهيئة العامة للإعلام والثقافة جمعة الفاخري والناطق باسم الحكومة حاتم العريبي إضافة لعدد من المسؤولين.



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