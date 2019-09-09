الخرطوش يؤكد عدم خسارة الجيش الوطني لأي نقطة في طرابلس

أخبار ليبيا24

أكد المسؤول الإعلامي باللواء 73 مشاة المنذر الخرطوش، اليوم الإثنين، أن الجيش الوطني لم يخسر نقطة واحدة في جميع التمركزات، مشيرًا إلى أن إن جميع المناطق تشهد اليوم هدوءً حذرًا.

كما أكد الخرطوش، أن وحدات الجيش الوطني تقدمت بخطوات ثابتة في ثلاث محاور.

وأضاف الخرطوش، أن الحديث عن كل انتصارات الجيش الوطني خلال الساعات الأخيرة الماضية سيكون في الوقت المناسب.

واندلعت اليومين الماضيين اشتباكات هي الأعنف منذ بدء عملية تحرير طرابلس في الرابع من أبريل الماضي.

وأعلن الجيش الوطني، يوم الأحد سيطرته على منطقة الرملة وعلى سوق الخميس امسيحل جنوب طرابلس بالكامل.

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