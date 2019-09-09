الخرطوش: هدوء حذر ومناوشات متقطعة بين الحين والآخر بطرابلس

تشهد جميع محاور العاصمة طرابلس، اليوم الاثنين، هدوء حذر مع بعض المناوشات المتقطعة بين قوات الجيش الليبي وقوات الوفاق.

وكشف المسؤول الإعلامي التابع لـ اللواء 73 مشاة المنذر الخرطوش، في تصريح لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية”، أن جميع المناطق تشهد بعض المناوشات بين الحين والآخر، وذلك عقب شن سلاح الجو ساعات الفجر الأولى لضربات جوية استهدفت تمركزات للمجموعات المسلحة في مناطق الكريمية كوبري السواني اليرموك جنوب العاصمة طرابلس، لافتا إلى أن قوات الجيش الليبي تواصل تقدمها بخطوات ثابتة في ثلاث محاور، ولم تخسر نقطة واحدة في جميع التمركزات.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا