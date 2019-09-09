السفارة الأمريكية تؤكد مساعي واشنطن لتخفيف حدة الاشتباكات في طرابلس

أخبار ليبيا24

أكدت السفارة الأمريكية مساعي بلادها إلى تعزيز الاستقرار في ليبيا وتتخفيف حدة التوتر بين الجيش الوطني وحكومة الوفاق.

وقالت السفارة الأمريكية لدى ليبيا إنها استضافت اجتماعًا بين مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شينكر والممثل الخاص للأمين العام في ليبيا غسان سلامة اليوم الأحد في تونس وذلك بهدف تخفيف حدة الاشتباكات في طرابلس والعودة إلى العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.

وأوضحت السفارة أن هذا الاجتماع الذي حضره السفير الأمريكي إلى ليبيا ريتشارد نورلاند يهدف إلى تعزيز الاستقرار والازدهار في ليبيا.

وجاء اللقاء في ظل تصاعد وتيرة الاشتباكات التي اندلعت اليومين الماضيين بين الجيش الوطني وقوات حكومة الوفاق في جنوب طرابلس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24