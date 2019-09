دعا وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، إلى عقد مؤتمر دولي حول ليبيا لإيجاد حل سياسي للأزمة، مؤكدا على الحاجة الملحة لهذا المؤتمر

ونقلت قناة «أوروبا 1»، عن لودريان قوله إنه «لن يكون هناك نصر عسكري» في تلك الأزمة، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

