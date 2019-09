المتوسط:

كشف آمر التوجيه المعنوي ومدير المركز الإعلامي لغرفة عمليات الجيش، العميد خالد المحجوب، أن هناك تعليمات من غرف العمليات بعدم الإعلان عن أماكن التقدمات ومواقعها، وما يتعلق بتفاصيل العمليات العسكرية.

وقال المحجوب، في تصريح إعلامي إن سلاح الجو نفذ ضربة مساء الأحد، أمام معسكر التكبالي، وهو عبارة عن مدفع 155 مجرور، كان يقوم بقصف قوات الجيش.

