أعلن مدير المكتب الإعلامي للواء 73 مشاة التابع لقوات الجيش، المنذر الخرطوش، أن جميع المحاور تشهد هدوءا حذرا يتخلله بعض المناوشات بين الحين والآخر.

وأفاد الخرطوش في تصريح خاص لـ” المتوسط” أن سلاح الجو يستمر في دك مواقع ما وصفها بـ” الحشد المليشياوي” منذ ساعات الفجر الأولى.

وكان آمر التوجيه المعنوي ومدير المركز الإعلامي لغرفة عمليات الجيش، العميد خالد المحجوب، كشف أن سلاح الجو نفذ ضربة مساء الأحد، أمام معسكر التكبالي، وهو عبارة عن مدفع 155 مجرور، كان يقوم بقصف قوات الجيش.

The post الخرطوش لـ” المتوسط”: محاور القتال في طرابلس تشهد هدوءا حذرا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية