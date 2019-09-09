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الخرطوش لـ” المتوسط”: محاور القتال في طرابلس تشهد هدوءا حذرا

تم النشر منذُ 12 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

أعلن مدير المكتب الإعلامي للواء 73 مشاة التابع لقوات الجيش، المنذر الخرطوش، أن جميع المحاور تشهد هدوءا حذرا يتخلله بعض المناوشات بين الحين والآخر.
وأفاد الخرطوش في تصريح خاص لـ” المتوسط” أن سلاح الجو يستمر في دك مواقع ما وصفها بـ” الحشد المليشياوي” منذ ساعات الفجر الأولى.
وكان آمر التوجيه المعنوي ومدير المركز الإعلامي لغرفة عمليات الجيش، العميد خالد المحجوب، كشف أن سلاح الجو نفذ ضربة مساء الأحد، أمام معسكر التكبالي، وهو عبارة عن مدفع 155 مجرور، كان يقوم بقصف قوات الجيش.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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  • وين فئران المليشيات التى اعلنت عن ساعة الصفر والمعركة الكبرى وتصورنا من كثرة الدوة الفارغة انهم وصلوا الى الرجمة واذا بهم من غباوتهم يتقدموا نحو الخلف الى ساحة الصفر ساحة الشهداء ليمهدوا الطريق ليتقدم الجيش ساعة السفر سير على الاقدام من محاور القتال وتحتاج حولى ساعتين تقريبا هانت السح الدحر امبوا اتفوا على قنونو اتفوا

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