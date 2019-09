دعا رئيسا النيجر ومالي، محمد ايسوفو، وإبراهيم بوبكر كيتا، إلى تسوية مبكرة للأزمة الليبية مطالبين بتنسيق بين المبادرات الأفريقية والدولية حيال ليبيا.

وقال الجانبان في بيان مشترك بمناسبة زيارة رئيس النيجر لدولة مالي، الأحد، إنه ينبغي «تسوية مبكرة للأزمة الليبية، وفقا لتطلعات الشعب الليبي ، مع احترام سيادة هذا البلد».

وعبر البلدان عن دعمها للمبادرات الأفريقية والدولية لحل الأزمة، وحثا على «التنسيق الفعال بين المبادرات»، معربين عن إدانتهما الشديدة للإرهاب في حزام الساحل والصحراء الكبرى.

وجدد الجانبان، رغبتهما في القضاء عليه بالاعتماد على الآليات الثنائية والمتعددة الأطراف.

وكان الرئيس النيجر قد بدأ، السبت، زيارة إلى مالي تباحث خلالها مع رئيس البلاد إبراهيم بوبكر كيتا، حول التعاون بين نيامي وباماكو لاسيما في المجال الأمني.

The post النيجر ومالي تدعوان إلى تسوية مبكرة للأزمة الليبية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية