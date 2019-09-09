الخرطوش: هدوء حذر في محاور طرابلس

طرابلس-العنوان

قال المسؤول الإعلامي باللواء 73 مشاة المنذر الخرطوش اليوم الإثنين إن جميع المناطق في ظل تشهد هدوء حذرًا، مع تقدمات بخطوات ثابتة للقوات المسلحة في ثلاث محاور.

وأكد الخرطوش، أن القوات المسلحة لم تخسر نقطة واحدة في جميع التمركزات، مشيرًا إلى أن الحديث عن كل انتصارات القوات المسلحة خلال الساعات الأخيرة الماضية سيكون في الوقت المناسب.

وشهد اليومين الماضيين اشتباكات هي الأعنف منذ بدء عملية تحرير طرابلس في الرابع من أبريل الماضي

وأعلنت القوات المسلحة، السيطرة على منطقة الرملة وعلى سوق الخميس امسيحل جنوب طرابلس بالكامل، في حين تراجعت قوات الوفاق إلى منطقة العزيزية.

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