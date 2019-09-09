صحة الوفاق تحذر من التعاقد مع 4 عناصر طبية أوكرانية

حذرت إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الصحة بحكومة الوفاق، جميع المستشفيات والعيادات التابعة للوزارة بعدم التعاقد مع 4 عناصر طبية وافدة من دولة أوكرانيا تم منحهم تأشيرة الخروج النهائي من الأراضي الليبية.

وجاء في كتاب مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية فوزي أونيس، أنه ورد كتاب عن مدير عام “مستشفى سوق الخميس مسيحل” يؤكد فيه على إنهاء خدمات أخصائية طب أطفال وقابلة وفنية مختبرات وممرضة من دولة أوكرانيا وذلك بناءً على طلبهن.

وبحسب الكتاب الصادر عن مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية فإنه جرى إحالة بيانات العناصر المعنية إلى مدير مكتب استخدام الصحة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

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