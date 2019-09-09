جعودة: الإمارات تستخدم “المسماري” ليكن بديلًا عن “حفتر”

أخبار ليبيا 24 – متابعات

علق عضو المجلس الدولة الاستشاري، صالح جعودة، على خروج الناطق باسم قوات الجيش الوطني، أحمد المسماري، في مؤتمر صحفي من أبوظبي، أمس السبت، للحديث عن سير المعارك جنوب طرابلس.

وقال جعودة في مُداخلة هاتفية له، عبر قناة “ليبيا الأحرار”، أنه من المضحك المُبكي أن يتحدث المسماري عن التدخل الخارجي، وهو يتحدث عن شؤون ليبيا، مُرتديًا زيًا عسكريًا إماراتيًا.

وأضاف أنه فيما يخص استهداف المدنيين، فقد قصفت قوات الجيش الوطني مستودعات النفط في مطار معيتيقة المدني، لافتًا إلى أن الإمارات تُريد أن تُرسل رسالة واضحة بأنها من تُسير هذه المجموعة العسكرية في حربها على طرابلس، وأنها في طريقها إلى تنفيذ ما قامت به في اليمن قبل أيام فائتة.

وأوضح جعودة، أنه إذا ذهبت الإمارات إلى مشروع تقسيم ليبيا، مثلما تفعل الآن في اليمن، فمن المُرجح أنهم سيستغنوا عن حفتر، لأنه لا ينتمي إلى قبيلة من قبائل برقة، وبالتالي من الممكن أن يستخدموا المسماري أن يكون بديلاً لحفتر، خاصة أنه ينتمي لإحدى قبائل برقة، وأن تقوم الإمارات بتنفيذ خطتها بعد فشلهم في تنفيذ ما كانوا يريدونه وهو السيطرة على العاصمة طرابلس، والاستيلاء على ليبيا بالكامل.

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