السراج: مستمرون في المواجهة العسكرية حتى يتم دحر العدوان

أخبار ليبيا 24 – خاص

التقى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، ممثلين لقطاع الشباب، ليكون اللقاء السادس، في إطار برنامج التشاور لصياغة رؤية وطنية مشتركة تجاه الأحداث الراهنة وسبل تجاوزها.

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، في بيان له، أن السراج قدم اللقاء بكلمة مختصرة حيا في بدايتها الشباب المرابطين على الجبهات وفي جميع المحاور “الذين يسطرون أروع صور البطولة في تصديهم للعدوان”.

السراج قال، في كلمته، إنه جاء ليستمع إلى رأي الشباب فيما يجري، وما يتطلعون لتحقيقه، لأنه بحماس الشباب وحيويته وبروح المبادرة والتحدي التي يحملونها، يتجدد الحاضر ويتشكل المستقبل الزاهر لليبيا، بحسب البيان.

ونقل البيان حرص السراج على تعزيز مكانة الشباب في صناعة القرار، ويأمل أن تكون مساهمتهم أساسية في التجمعات السياسية والاجتماعية والنقابية، خصوصا أنهم مكمن قوة لهذه التجمعات، مجددا تمسكه بموقفة من الأزمة الراهنة بالاستمرار في المواجهة العسكرية حتى يتم دحر العدوان، وفقا للبيان.

وأضاف: “نستمد قوتنا من عدالة موقفنا، ولا تنازل عن المبادئ التي تضمن بناء دولة مدنية ديمقراطية، لا تعيد إنتاج الحكم الشمولي، أو تسمح بعسكرة الدولة”، داعيا الشباب إلى طرح وجهة نظرهم وما يشغلهم وما يودونه أن يتحقق لبلادهم، ومؤكدا أن رؤيتهم السياسية ستكون أحد أساسيات المشروع الوطني الذي يسعى من خلال هذه اللقاءات إلى صياغته.

وكان السراج، التقى الخميس الماضي، عمداء المجالس البلدية، من أجل الوصول إلى رؤية مشتركة تجاه الأزمة الراهن، موضحا أن المجالس البلدية، تحظى بثقة الشعب، وجاءت عبر صناديق الاقتراع، وتُعد الدليل العملي على بداية تجسيد المسار الديموقراطي على أرض الواقع، وهي بداية لا يمكن القفز عليها، مُتطرقًا إلى استكمال انتخابات تشريعية ورئاسية في إطار الدولة المدنية.

وأضاف السراج أن الوضع العام لم يعد يحتمل المزيد من المناورات والمراوغات والمزايدات السياسية، ويجب أن يكون الجميع في مستوى المسؤولية التاريخية، وتفاعل إيجابي بصدق وإخلاص لتصل ليبيا إلى بر الأمان، مؤكدا أن لقاءات التشاور في حد ذاتها جسور تواصل تعيد وصل ما انقطع، وتبني الثقة بين مختلف التوجهات السياسية، وأنه على ثقة في قدرة النخب والفعاليات الوطنية على الوصول لتوافق يمكن البلاد من اجتياز الأزمة الراهنة.

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