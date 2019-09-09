قطع جزئي للتيار الكهربائي على بعض أحياء غرب وجنوب بنغازي لغرض الصيانة

أخبار ليبيا24

أعلنت الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة المؤقتة أنها ستعمل على قطع التيار الكهربائي بشكل جزئي على عدد من الأحياء الواقعة غرب وجنوب بنغازي، وذلك لغرض الصيانة.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم الهيئة ربيع خليفة، أن الصيانة تأتي في إطار استكمال مشروع تجديد دوائر الضغط العالي جهد 220 ك.ف الرابطة بين محطة إجدابيا ومحطة جنوب بنغازي، وذلك نظرا للانقطاع المستمر لبعض المغذيات للدوائر المذكورة عند منطقة القوارشة مما تسبب في انقطاع مستمر في التيار الكهربائي.

وأضاف خليفة، أن الصيانة ستبدأ فعليا ابتداء من يوم غد الثلاثاء خلال الفترة من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا، مشيرًا إلى أنها ستستمر لمدة أسبوع حتى يتم سحب أسلاك الضغط العالي فوق المغذيات المتقاطعة.

وأكد خليفة، أن التيار الكهربائي سينقطع على أحياء (القوارشة، قنفودة، تيكا، قاريونس، شارع فينسيا والحى الجامعى، طبلينو) فقط لا غير.

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