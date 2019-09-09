رياح قوية على الساحل من زوارة إلى الخمس

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح قوية، شرقية إلى جنوبية شرقية، على الساحل الممتد من زوارة إلى الخمس، إذ تتراوح سرعتها بين 25 و30 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري، الصادرة عن المركز، اليوم الإثنين، احتمالية سقوط أمطار على الساحل من رأس إجدير إلى رأس لانوف، منوهة بأن الرؤية ستبقى جيدة على طول الساحل.

الساحل من رأس إجدير إلى رأس لانوف:

– السماء قليلة السحب، تتكاثر هذه الليلة وصباح الغد، مع احتمالية سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة.

– الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، تتحول صباحا إلى جنوبية شرقية على الساحل الممتد من طرابلس إلى سرت، سرعتها بين 10 و25 عقدة، وتصل مساء إلى 30 عقدة على ساحل زوارة.

– البحر خفيف الموج إلى قليل الأمواج، التي يصل ارتفاعها إلى مترين، ولا تتجاوز درجة الحرارة 27 درجة مئوية، فيما تبقى الرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق:

– السماء صافية إلى قليلة السحب.

– الرياح شمالية شرقية على ساحل رأس لانوف، وشمالية غربية إلى شمالية شرقية على ساحل الزويتينة وبنغازي، وتكون شمالية غربية على باقي الساحل، فيما تتراوح سرعتها بين 05 و20 عقدة.

– البحر هادئ إلى خفيف الموج، الذي لا يتجاوز ارتفاعه 1.25 مترن فيما تتراوح درجات الحرارة بين 26 و27 درجة مئوية، وتظل الرؤيـة جيدة.

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