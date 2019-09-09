رئيس المجلس الرئاسي يبحث الوضع البيئي بمنطقة أبوسليم

بحث رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج إيجاد حلول لمشكلة المكب المرحلي في منطقة أبوسليم والوضع البيئي بالمنطقة.

وجاء ذلك خلال اجتماع له مع عميد بلدية أبوسليم عبدالرحمن الحامدي أمس الأحد بمقر المجلس في طرابلس، حيث تم التطرق إلى المختنقات التي تواجه عددا من مرافق البلدية إضافة لبرامج صيانة المشاريع الصحية بالمنطقة.

يشار إلى أن المكب المرحلي في منطقة أبوسليم يعاني من تكدس النفايات وذلك بعد تعذر الوصول إلى المكب الموجود في منطقة سيدي السايح لوقوعه ضمن منطقة الاشتباكات.

لكن أعضاء لجنة الأزمة والطوارئ المشكلة بقرار من المجلس الرئاسي، قد قرروا خلال اجتماعهم الأسبوع الماضي أن يتم التواصل مع البلديات المعنية للوصول إلى معالجات سريعة وفعالة لإنهاء أزمة تكدس القمامة في العديد من المناطق.

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