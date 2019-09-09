سلاح الجو: عشرات الضربات على التشكيلات مسلحة

كثف سلاح الجو التابع للقيادة العامة طلعاته الجوية وضرباته لأهداف تتبع التشكيلات المسلحة في ليلة اختلفت عن الليالي السابقة.

وشن سلاح الجو التابع للقيادة العامة على غير عادته، غارات جوية مكثفة وطلعات استطلاعية فوق سماء العاصمة في إثبات جديد لتصريحات آمر غرفة العمليات اللواء محمد المنفور بأن طائرات سلاح الجو هي من تتسيد سماء العاصمة.

ووجهت الطائرات التي تقلع من قاعدة براك الشاطئ وقاعدة الوطية الجوية ضربات إلى مواقع في محيط مطار طرابلس، وفي مواقع بمحور عين زارة، وأهداف عسكرية بمنطقة صلاح الدين في قلب طرابلس، وأهداف أخرى في مدينة غريان.

وقال مسؤولو الإعلام في قاعدة الوطية الجوية إن القـوات المسلحة شنت هجوما عنيفا على نقاط وتمركزات التشكيلات المسلحة ونجحت في التقدم إلى نقاط جديدة، كما طالبت في منشور عبر صفحتها المواطنين بالعاصمة بالابتعاد عن مقرات وتمركزات المسلحين قدر الإمكان، ما يوحي بهجمات أخرى في هذه الأيام في إطار التركيز المستمر من قبل غرفة العمليات المتقدمة على تكثيف الطلعات الجوية وتدمير بنك الأهداف الموضوع مسبقاً وهو ما سيجنب قوات الجيش الوطني اشتباكات على الأرض قد تخلف قتلى وجرحى بين صفوفهم .

وأكدت ضربات سلاح الجو تأثيرها عبر حسابات مقربة من التشكيلات المسلحة والتي قالت إن الطلعات كانت في رقعة شاسعة من سماء المنطقة الغربية وتحديداً من القره بوللي وحتى غريان وهي المنطقة التي تشهدُ أشرس المعارك منذ عام 2011 في انتظار فصل الخطاب ومشهد الختام.

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