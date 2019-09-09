تركيا تستعين بالأمم المتحدة للإفراج عن محتجزين في ليبيا

أجرت وزارة الخارجية التركية مشاورات مع الأمم المتحدة للإفراج عن مواطنَيْن تركيين، هما محمد دمير وفولكان ألتينوك، زُعم أنهما احتجزا في مايو الماضي جنوب طرابلس على يد قوات تابعة للجيش الوطني الليبي.

ونقلت صحيفة ديلي صباح التركية عن وزير الخارجية داوود شاووش أغلو أمس الأحد في حديثه حول هذا الموضوع ، تأكيداته أن المبادرات بدأت على كل المستويات من أجل إطلاق سراح المواطنين التركيين اللذين كانا يعملان في مطعم في منطقة قصر بن غشير – حسب قوله- وأضاف أنه تم إجراء مكالمات هاتفية مباشرة معهما وأُبلغت أسرتهما بالتطورات.

وفيما يتعلق بالتطور السياسي في ليبيا قال شاووش أغلو ، أنهم لا يعترفون في ليبيا سوى بحكومة الوفاق الوطني التي انبثقت عن اتفاق الصخيرات والمعترف بها من قبل الأمم المتحدة.

وكانت مصادر في وزارة الخارجية التركية قد أعلنت في يوليو الماضي أن قوات الجيش الوطني قامت بالإفراج عن ستة مواطنين أتراك تم احتجازهم في وقت سابق.

و نفت وزارة الدفاع التركية حينها وجود أي عسكريين ضمن المحتجزين المفرج عنهم في ليبيا، كما نوهت الوزارة بأن تداول هذه المعلومات المغلوطة وغير الواقعية في بعض حسابات وسائل التواصل الاجتماعية لا يخدم سوى القوى الخارجية التي تريد الإضرار بتركيا حسب وصف الوزارة.

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