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قسم التّحريات العامّة يعلن عن فتح باب قبول دفعة جديدة من المتدربين

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

بنغازي 09 سبتمبر 2019 (وال)- أعلن قسم التحريات العامة بمديرية أمن بنغازي،  عن رغبته في قبول دفعة متدربين جديدة لصالح القسم، ويشير لضرورة توجه المتقدمين يوم غد (الثلاثاء) صباحاً الساعة العاشرة , إلى مقر قسم التحريات العامة بمنطقة “بوعطني”  شارع النيابة العامة.

ونوّه القسم بحسب المكتب الإعلامي له _ بأن الأولوية ستكون لأهالي الشهداء وأبنائهم .

وشدد القسم على ضرورة إحضار بعض المستندات (كشهادة ميلاد مفصلة للطالب، شهادة ميلاد الأب والأم، وضع عائلي، رقم وطني، صورة من البطاقة الشخصية، شهادة إثبات المستوي للطالب، عدد 8 صور خلفية زرقاء، طلب كتابي، وموافقة ولي الأمر، ملف أصل مع توفير نسختين منه  . (وال_بنغازي) ف و / هــ ع

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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