اعتبارًا من الغد.. قطع الكهرباء على عدد من أحياء بنغازي لغرض الصيانة

بنغازي-العنوان

قال المتحدث الرسمي باسم الهيأة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة المؤقتة، ربيع خليفة، أن العناصر الفنية بشركة الكهرباء ستعمل على إجراء صيانة تأتي في إطار استكمال مشروع تجديد دوائر الضغط العالي جهد 220 ك.ف الرابطة بين محطة إجدابيا ومحطة جنوب بنغازي.

وأفاد خليفة، أن أعمال الصيانة ستبدأ اعتبارًا من غد الثلاثاء، مشيرًا إلى أن الشركة ستعمل على قطع التيار الكهربائي على عدد من الأحياء الواقعة غرب وجنوب بنغازي.

وأكد خليفة أن الصيانة ستستمر لمدة أسبوع حتى يتم سحب أسلاك الضغط العالي فوق المغذيات المتقاطعة.

وأضاف، أن انقطاع التيار الكهرباء سيكون خلال الفترة من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا، وذلك على مناطق (القوارشة، قنفودة، تيكا، قاريونس، شارع فينسيا والحى الجامعى، طبلينو) فقط لا غير.

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