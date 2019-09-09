مطار معيتيقة يعلن استمرار تعليق الملاحة الجوية

أعلنت إدارة مطار معيتيقة في طرابلس، استمرار تعليق الملاحة الجوية إلى حين إشعار آخر .
وأكدت الإدارة في منشور لها، أن الملاحة لن تعود إلا بكتاب من رئيس مصلحة الطيران، بعد التشاور مع الجهات ذات العلاقة.
أعلنت إدارة مطار معيتيقة في طرابلس، استمرار تعليق الملاحة الجوية إلى حين إشعار آخر .
وأكدت الإدارة في منشور لها، أن الملاحة لن تعود إلا بكتاب من رئيس مصلحة الطيران، بعد التشاور مع الجهات ذات العلاقة.
منهم كل بنان – انما النسي زيادة في الكفر .
الطيران الحربية في مواقعهم – اي تدخل من مصراتة او سرت في شءون طرابلس سيتم ضرب كل مصانع مصراتة بالقاذفات بالطيران العسكري من حيث لا تعلمون – حديدا او خلق مما يكبر في صدوركم .
ما وجدوا في الميناء – ومحاولة تهريب المتهمين عبر الطيران والسفن .
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