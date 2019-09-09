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مطار معيتيقة يعلن استمرار تعليق الملاحة الجوية

تم النشر منذُ 12 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أعلنت إدارة مطار معيتيقة في طرابلس، استمرار تعليق الملاحة الجوية إلى حين إشعار آخر .

وأكدت الإدارة في منشور لها، أن الملاحة لن تعود إلا بكتاب من رئيس مصلحة الطيران، بعد التشاور مع الجهات ذات العلاقة.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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  • الطيران الحربية في مواقعهم – اي تدخل من مصراتة او سرت في شءون طرابلس سيتم ضرب كل مصانع مصراتة بالقاذفات بالطيران العسكري من حيث لا تعلمون – حديدا او خلق مما يكبر في صدوركم .

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