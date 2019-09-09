مطار معيتيقة يعلن استمرار تعليق الملاحة الجوية

أعلنت إدارة مطار معيتيقة في طرابلس، استمرار تعليق الملاحة الجوية إلى حين إشعار آخر .

وأكدت الإدارة في منشور لها، أن الملاحة لن تعود إلا بكتاب من رئيس مصلحة الطيران، بعد التشاور مع الجهات ذات العلاقة.

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