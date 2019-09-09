رئيس بعثة «شؤون اللاجئين» يطلع «خارجية الوفاق» على أعمال المفوضية

أطلع رئيس بعثة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في ليبيا، جون بول كافاليري، وكيل الشؤون السياسية بوزارة الخارجية في حكومة الوفاق، لطفي المغربي، على أعمال المفوضية في ليبيا.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الطرفين في مقر الوزارة بطرابلس، صباح اليوم الإثنين، حسب بيان إدارة الإعلام الخارجي على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، كما بحث الطرفان زيادة التواصل بين الوزارة والمفوضية، إضافة إلى تعزيز التعاون بينهما.

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وفي 28 أغسطس الماضي، أعلنت المفوضية أن هناك 268 ألف ليبي نازحين داخل البلاد، منهم نحو 120 ألفا نزحوا منذ بدء حرب العاصمة في أبريل الماضي.

وأكدت المفوضية، في بيان، أن اللاجئين في مراكز الإيواء المختلفة «عبروا عن إحباطهم بسبب الأوضاع القاسية التي يعانون منها»، منوهة بأنها تتواصل مع وزارة الداخلية بحكومة الوفاق لحل أزمتهم.

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