نبهت بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا من التحريف المتكرر الذي يقدم عليه البعض لتصريحات رئيس البعثة والممثل الخاص للأمين العام غسان سلامة كما حصل مجددا اليوم.

ودعت البعثة، في بيان له اليوم الاثنين، الجميع الى مزيد من المناقبية المهنية في نقل الوقائع والتصريحات”.

