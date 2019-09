أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، أن ” أي اتفاق سياسي محتمل في ليبيا قائم على حسم مسألة الشرعية من خلال الانتخابات.”

وأكمل سلامة، في تصريحات لصحيفة ليبيراسيون الفرنسية، أنه “من الضروري الاتفاق على القانون الانتخابي، والدستور، وتقاسم الواردات النفطية”.

وأضاف سلامة، أن “ما ينقص المرحلة الحالية هو خلق الظرف المناسب على الصعيد الدولي، وسط تدخلات أجنبية ضخمة”.

