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جعودة يوجه هذه الاتهامات لـ المسماري واللواء التاسع مشاة

تم النشر منذُ 56 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

انتقد عضو المجلس الدولة الاستشاري، صالح جعودة، خروج الناطق باسم القوات المسلحة أحمد المسماري، في مؤتمر صحفي من أبو ظبي مساء السبت، رفقة نخبة من كبار المراسلين العرب والأجانب بالمنطقة.

واتهم جعودة في تصريحات متلفزة، المسماري بأنه سيكون رأس حربة مشروع تقسيم ليبيا في حال قررت الإمارات تقسيمها، داعيا في الوقت ذاته دول المغرب العربي إلى التدخل بسرعة لحل الأزمة الليبية.

كما اتهم جعودة، اللواء التاسع مشاة التابع للقوات المسلحة بالسعي إلى الانتقام ممن وصفهم بـ “ثوار فبراير” وتحرير سجنائهم من النظام السابق وإعادة التاريخ إلى ما قبل سنة 2011، بحسب تعبيره.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • كل الاخوان اغبياء ومتخلفين عقليا ويقلبون الكلام فما يفعلوه ينسبوه للاخرين فدعاة التقسيم الخوان بواسطة كتر التى تريد تفتيت ليبيا اما الامارات ونصر فحاولت جمع الشمل واستضافت حفتر والسراج ووصلت لاتفاقيات معهم افسدتها قطر وتركيا لانها لاتريد الاستقرار لليبيا لان اى انتخابات ستطيح بالخوان من السلطة وتدخلهم السجون بينما الدول التى تعتبر الاخوان جماعة ارهابية تشجع اجراء انتخابات حرة تحت اشراف الجيش الوطنى مثل اى دولة ديمقراطية مجاورة

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