جعودة يوجه هذه الاتهامات لـ المسماري واللواء التاسع مشاة

انتقد عضو المجلس الدولة الاستشاري، صالح جعودة، خروج الناطق باسم القوات المسلحة أحمد المسماري، في مؤتمر صحفي من أبو ظبي مساء السبت، رفقة نخبة من كبار المراسلين العرب والأجانب بالمنطقة.

واتهم جعودة في تصريحات متلفزة، المسماري بأنه سيكون رأس حربة مشروع تقسيم ليبيا في حال قررت الإمارات تقسيمها، داعيا في الوقت ذاته دول المغرب العربي إلى التدخل بسرعة لحل الأزمة الليبية.

كما اتهم جعودة، اللواء التاسع مشاة التابع للقوات المسلحة بالسعي إلى الانتقام ممن وصفهم بـ “ثوار فبراير” وتحرير سجنائهم من النظام السابق وإعادة التاريخ إلى ما قبل سنة 2011، بحسب تعبيره.

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