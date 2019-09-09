المتوسط:

وصف رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي إعادة الاستقرار إلى ليبيا بالأولوية” للجهاز التنفيذي الجديد وذلك في خطاب الاثنين أمام مجلس النواب في روما قبل التصويت على الثقة.

وقال كونتي إن “التزامي المتواصل والشخصي لتحقيق الاستقرار في ليبيا يؤكد مستوى الأولوية التي نوليها لهذه المنطقة من العالم، التي زرتها كثيرًا من أجل تشجيع لقاءات وعلاقات سياسية مثمرة”.

وأضاف رئيس حكومة ائتلاف (خمس نجوم-الحزب الديمقراطي) الجديد “لكن بالتأكيد التزامي الشخصي لن يتوقف عند الشاطئ الجنوبي للبحر الأبيض المتوسط . في الواقع ، أعتزم مواصلة إيلاء أقصى قدر من الاهتمام لأفريقيا ، سواء من خلال زيادة تعزيز الحوار على أعلى المستويات، أو من أدائي دور المترجم في أوروبا للدور الإيجابي الذي بوسع القارة القيام به في الديناميات الدولية”.

The post رئيس وزراء الإيطالي: استقرار ليبيا أولوية وأقصى قدر من الاهتمام لأفريقيا appeared first on صحيفة المتوسط.

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