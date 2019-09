التقى وكيل الشؤون السياسية بوزارة الخارجية بحكومة الوفاق لطفي المغربي صباح الاثنين مع جون بول كافاليري رئيس بعثة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في ليبيا .

وأشاد الوكيل على مجمل الأعمال التي تقوم بها المفوضية السامية في ليبيا وزيادة التواصل بين وزارة الخارجية بالمفوضية وسبل تعزيز التعاون بينهما .

