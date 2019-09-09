برشان يطالب الرئاسي بقطع العلاقات مع أبوظبي وتقديم شكوى ضدها لمجلس الأمن

أخبار ليبيا24-خاص

لازالت بعض شخصيات التيار الإسلامي وأخرى مقربة منه تلح على حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج إلى اتخاذ موقف عدائي ضد دولة الإمارات وقطع جميع علاقاتها معها، وذلك بحجة تدخلها في الشؤون الليبية، استنادًا على عقد المتحدث باسم الجيش الوطني مؤتمرًا صحافيًا في أبوظبي.

وعلى الرغم من أنها أصدرت الأحد بيانًا استنكرت خلاله ما وصفته بـ”الموقف العدائي” لدولة الإمارات، إلا أن بعض تلك الشخصيات لازالت تطالب حكومة الوفاق إلى تصعيد الموقف معها.

وسبقت إصدار المجلس الرئاسي لبيانه ضد الإمارات تغريدات لشخصيات محسوبة على تيار الإسلام السياسي دعت السراج إلى ضرورة اتخاذ موقف عدائي ضد الإمارات.

واستمرارًا لتك الضغوط، قال عضو مجلس الدولة، وحيد برشان، اليوم الإثنين، إن على المجلس الرئاسي اتخاذ المزيد من الخطوات تجاه الإمارات العربية المتحدة.

وطالب برشان، وفقًا لما نشرته شبكة الرائد الإعلامية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان، حكومة الوفاق بقطع جميع العلاقات مع الإمارات وتقديم شكوى إلى مجلس الأمن لتدخلها في الشؤون الليبية، حسب قوله.

ووحيد برشان هو مدير عام الشركة الليبية القطرية المشتركة التي جرى تأسيسها في طرابلس عام 2012 برأس مال 100 مليون دولار.

ومنذ بدء معركة تحرير طرابلس، بدأ الإسلاميون المتحالفين مع قطر وتركيا في الضغط على السراج لقطع العلاقات مع كل من الإمارات ومصر متهمين كلتيهما بتقديم الدعم للجيش الوطني.

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