اختتام المؤتمر العلمي الأول للأمراض الجلدي والتجميل في درنة

اختتمت أمس بمدينة درنة فعاليات المؤتمر الأول للأمراض الجلدية والتجميل، تحت إشراف وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة.

وبحث المؤتمر الذي تواصل على مدى يومين المستجدات الطبية والبحثية في هذا المجال الطبي، حيث شهد عرض العديد من البحوث العلمية والأوراق البحثية، ومحاضرات علمية قدمتها نخبة من الخبراء والأساتذة من مختلف المدن الليبية، إضافة إلى جلسات نقاش مفتوحة.

كما تخلل المؤتمر العديد من ورش العمل في مجال الجلدية والتجميل، وافتتاح معرض متكامل لشركات الأدوية والمعدات الطبية لعدد من الشركات المتخصصة والمهتمة بالجانب الطبي.

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