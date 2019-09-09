المحجوب يؤكد صدور تعليمات من غرف العمليات بعدم نشر تحركات قوات الجيش

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد آمر التوجيه المعنوي ومدير المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، عميد خالد المحجوب، صدور تعليمات من القيادة العامة بعدم الإعلان عن أماكن تمركزات قوات الجيش، وكل ما يتعلق بتفاصيل العمليات العسكرية.

المحجوب أوضح أن هذه التعليمات جاءت نظرًا لبعض الأمور الخاصة التي تتعلق بتنسيق العمليات من حيث السيطرة وحركة القوات والأهداف المُعلنة وغير المُعلنة، وما إلى ذلك فيما يتعلق بالقتال الميداني.

وقال إنه على صعيد الضربات الجوية، كانت هناك ضربة مساء الأحد، أمام معسكر التكبالي، وهو عبارة عن مدفع 155 مجرور، كان يقوم بقصف قوات الجيش.

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