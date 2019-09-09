غدا.. قطع جزئي للكهرباء عن بعض أحياء بنغازي

أعلنت الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الموقتة، اليوم الإثنين، أنها ستقطع التيار الكهربائي بشكل جزئي على عدد من الأحياء الواقعة غرب وجنوب بنغازي، لغرض الصيانة.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم الهيئة ربيع خليفة، بأن الصيانة تأتي في إطار استكمال مشروع تجديد دوائر الضغط العالي جهد 220 ك.ف الرابطة بين محطة إجدابيا ومحطة جنوب بنغازي، وذلك نظرا للانقطاع المستمر لبعض المغذيات للدوائر المذكورة عند منطقة القوارشة؛ ما تسبب في انقطاع مستمر في التيار، حسب وكالة الأنباء الليبية في بنغازي.

وأوضح أن الصيانة ستبدأ فعليا من الغد، خلال الفترة من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا، مشيرًا إلى أنها ستستمر لمدة أسبوع حتى يتم سحب أسلاك الضغط العالي فوق المغذيات المتقاطعة.

وقال إن التيار الكهربائي سينقطع على أحياء (القوارشة، قنفودة، تيكا، قاريونس، شارع فينسيا والحى الجامعى، طبلينو) فقط لا غير.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا