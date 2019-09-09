النيجر ومالي تدعوان لتنسيق المبادرات الدولية في ليبيا

دعا الرئيسان المالي إبراهيم بوبكر كيتا والنيجري محمد إيسوفو إلى ضرورة إيجاد تسوية مبكرة للأزمة التي تعيشها ليبيا وفقاً لتطلعات الشعب.

وجاء ذلك عبر بيان ختامي عقب زيارة قام بها إيسوفو إلى مالي حيث دعا البيان إلى احترام وحدة وسيادة ليبيا، كما عبرا عن دعمهما للمبادرات الأفريقية والدولية مع ضرورة التنسيق الفعال لها كما كان ملف مكافحة الإرهاب وملفات أمنية أخرى محور اللقاء الذي جمع الرئيسين السبت في باماكو .

وعبرت لجنة الاتحاد الأفريقي الخاصة بليبيا عن قلقها جراء ما أسمتها التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية لليبيا وجاء ذلك في البيان الصادر في ختام قمة للاتحاد الأفريقي التي عقدت في نيامي خلال شهر يوليو المنصرم، حيث ناقش المجتمعون في القمة إرسال موفد خاص مشترك من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في محاولة لتوحيد الجهود في سبيل الوصول إلى حل للأزمة الليبية فيما صرح مصدر دبلوماسي في الاتحاد الإفريقي أن الاجتماع الذي دار حول ليبيا كان متوترا.

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