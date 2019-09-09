المؤقتة تأذن بتوقيع عقود مشاريع في إجدابيا

بحث رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني في اجتماع مع رئيس المجلس التسيري لبلدية اجدابيا وعدد من النواب ومشائخ وأعيان وحكماء البلدية المشاكل التي تواجه المشاريع داخل البلدية .

وتم خلال الاجتماع استعراض أهم المشاكل وعلى رأسها طريقا أجدابيا جالو وأجدابيا طبرق، بالإضافة إلى المركب الجامعي ومشاريع البنية التحتية، حيث رحب الثني بالمقترحات المعروضة وقام بحلحلة عدد من المشاكل التي تعرقل تنفيذ المشاريع بالمدينة بمنح الإذن بتوقيع عقود الشركات المنفذة للمشاريع القائمة وحل مشكلة مشروع مفرق المرافق ومشروع محطة الكهرباء 66.11 كيلو فولت، كما وافق على إنشاء عدد 6 رياض للأطفال و7 مدارس جديدة بالإضافة إلى صيانة أغلب مدراس مدينة أجدابيا .

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