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المؤقتة تأذن بتوقيع عقود مشاريع في إجدابيا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني في اجتماع مع رئيس المجلس التسيري لبلدية اجدابيا وعدد من النواب ومشائخ وأعيان وحكماء البلدية المشاكل التي تواجه المشاريع داخل البلدية .

وتم خلال الاجتماع استعراض أهم المشاكل وعلى رأسها طريقا أجدابيا جالو وأجدابيا طبرق، بالإضافة إلى المركب الجامعي ومشاريع البنية التحتية، حيث رحب الثني بالمقترحات المعروضة وقام بحلحلة عدد من المشاكل التي تعرقل تنفيذ المشاريع بالمدينة بمنح الإذن بتوقيع عقود الشركات المنفذة للمشاريع القائمة وحل مشكلة مشروع مفرق المرافق ومشروع محطة الكهرباء 66.11 كيلو فولت، كما وافق على إنشاء عدد 6 رياض للأطفال و7 مدارس جديدة بالإضافة إلى صيانة أغلب مدراس مدينة أجدابيا .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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