كونتي: إعادة استقرار ليبيا أولوية للحكومة الجديدة

وصف رئيس الوزراء الايطالي، جوزيبي كونتي إعادة الاستقرار إلى ليبيا بـ”الاولوية” للجهاز التفيذي الجديد وذلك في خطاب الاثنين أمام مجلس النواب في روما قبل التصويت على الثقة.

وقال كونتي إن “التزامي المتواصل والشخصي لتحقيق الاستقرار في ليبيا يؤكد مستوى الأولوية التي نوليها لهذه المنطقة من العالم، التي زرتها كثيرًا من أجل تشجيع لقاءات وعلاقات سياسية مثمرة”.

وأضاف رئيس حكومة إئتلاف (خمس نجوم-الحزب الديمقراطي) الجديد “أن التزامي الشخصي لن يتوقف عند الشاطئ الجنوبي للبحر الأبيض المتوسط . في الواقع ، أعتزم مواصلة إيلاء أقصى قدر من الاهتمام لأفريقيا ، سواء من خلال زيادة تعزيز الحوار على أعلى المستويات، أو من أدائي دور المترجم في أوروبا للدور الإيجابي الذي بوسع القارة القيام به في الديناميات الدولية.

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