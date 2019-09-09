صنع الله يبحث خطط تطوير الحقول مع شركة دوقليار آند ماكنوتان

بحث رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، مع المدير التنفيذي لشركة دوقليار آند ماكنوتان، جون ولاس، ورئيس لجنة إدارة شركة زلاف ليبيا للنفط والغاز، خليفة عبد الصادق، في تونس، أوجه التعاون المشترك بين الشركة والمؤسسة وشركة زلاف، وذلك لإعداد الدراسات الفنية، ووضع خطط لتطوير الحقول المكتشفة وغير المطورة.

هذا وأبدى المجتمعون رغبتهم في توطيد هذه العلاقات بالشروع في تنفيذ الدراسات المكمنية، ودراسات تطوير الحقول، وتقييم الاحتياطي، وإعداد خطط لتطوير الحقول المكتشفة وغير المطورة، التي تسعى المؤسسة إلى وضعها على الإنتاج في أقرب وقت، وذلك بهدف زيادة معدلات إنتاج النفط والغاز، بما يضمن تأمين احتياجات محطات توليد الطاقة الكهربائية.

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