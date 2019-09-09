خلال زيارته لطبرق.. عقيلة صالح يطلع على ملف المشاريع المتعثرة

قام رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، رفقة النائب إبراهيم الزغيد بزيارة لبلدية طبرق عقد خلالها اجتماعاً مع رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية، وأعضاء المجلس التسييري لبلدية طبرق ومدير أمن طبرق ميلود جواد، وعدد من المسؤولين ببلدية طبرق من أجهزة أمنية وخدمية ومؤسسات المجتمع المدني بطبرق.

وأوضح المكتب الإعلامي لمجلس النواب، أن عقيلة صالح اطلع خلال اللقاء على أهم المشاكل التي تواجهها بلدية وأهالي طبرق تأتي في مقدمتها مشكلة مياه الشرب بالمدينة، وكذلك الصرف الصحي، وكافة المشاريع الخدمية المتعثرة بالمدينة والتي تمثل حاجة ملحة للمواطنين ببلدية طبرق، حيث قدم مدير المشروعات ناصر شرح البال، شرحاً وافياً عن هذه المشاريع والمشاكل والمعوقات التي تواجهها.

كما اطلع رئيس مجلس النواب، على الوضع الأمني في مدينة طبرق واستمع إلى المشاكل والمعوقات التي تواجهها مديرية أمن طبرق خاصةً في يخص التهريب والهجرة غير الشرعية.

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