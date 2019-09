“الكهرباء”:  الانتهاء من العمل في دوائر الجهد الفائق الواحات والكفرة والسرير

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، أنه ” تم الانتهاء من العمل الذي نفذته دوائر الجهد الفائق الواحات والكفرة والسرير و الذي استمر لأكثر من 5 أيام متواصلة في محطة محولات السرير الغربي والمتمثل في إصلاح الكابل الخاص بمحول القدرة رقم 4 جهد 220/66/11ك ف”.

وأكملت الشركة، أنه ” تم تعبئة الغاز لغرفة نهاية الكابل وتم شحن المحول والانتهاء من عمل ثلاث وصلات ، واستبدال محول جهد 400/11 ك. ف داخل الحقل”. p7 بالسرير الشمالي

