البعثة الأممية تستنكر نشر تصريحات محرفة لقنوات الإخوان عن سلامة بشأن القائد العام

طرابلس-العنوان استنكرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا التحريف المتكرر الذي يقدم عليه البعض لتصريحات رئيس البعثة والممثل الخاص للأمين العام كما حصل مجددا اليوم. ودعت البعثة إلى مزيد من المهنية في نقل الوقائع والتصريحات. وجاءت هذه الدعوة، على خلفية ما نشرته قنوات موالية لحكومة الوفاق من بينها قناة ليبيا الأحرار وفبراير وليبيا بانوراما، من …

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