المتوسط:

أكد المتحدث الرسمي باسم قوات حكومة الوفاق محمد قنونو، أنه ” تم تنفّيذ اليوم الاثنين خمس طلعات قتالية، استهدفت غرفة عمليات بمنطقة سوق السبت وآليات ثقيلة في قصر بن غشير و مدفعية هاوزر في وادي الربيع”.

وزعم قنونو، في بيان له ، أنه ” تم استهداف تلك الآليات بسبب أنها كانت العاصمة طرابلس عشوائياً”.

The post “الوفاق” : تنفيذ 5 طلعات جوية قتالية ضد مواقع “الجيش” في سوق السبت وقصر بن غشير appeared first on صحيفة المتوسط.

