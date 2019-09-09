المركزي: 14.2 مليار دولار إجمالي المدفوعات من النقد الأجنبي خلال 8 أشهر

قال مصرف ليبيا المركزي إن إجمالي المدفوعات من النقد الأجنبي التي أنفقها بلغت 14.2 مليار دولار خلال ثمانية أشهر في الفترة من يناير وحتى نهاية أغسطس من العام الجاري.

وأوضح المصرف في بيان اليوم الإثنين أن من بين هذه المدفوعات مبلغ 10.1 مليار دولار لتغذية حسابات المصارف التجارية، موزعة على 3.8 مليار دولار لمخصص أرباب الأسر، و 4.7 مليار للاعتمادات المستندية.

بالإضافة إلى « 1.6 مليار دولار تمثل حوالات دراسة وعلاج على الحساب الخاص، ومرتبات مغتربين وتأمين وطيران وسداد أغراض شخصية لمواطنين».

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