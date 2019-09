رئيس البرلمان يلتقي وفد بلدية طبرق

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح برفقة النائب إبراهيم الزغيد بزيارة لبلدية طبرق اجتماعاً مع رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق ” فرج بوالخطابية ” وأعضاء المجلس التسييري لبلدية طبرق ومدير أمن طبرق العميد ” ميلود جواد” وعدد من المسؤولين ببلدية طبرق من أجهزة أمنية وخدمية ومؤسسات المجتمع المدني بطبرق.

وأطلع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح على أهم المشاكل التي تواجهها بلدية وأهالي طبرق تأتي في مقدمتها مشكلة مياه الشرب بالمدينة وكذلك الصرف الصحي وكافة المشاريع الخدمية المتعثرة بالمدينة والتي تمثل حاجة ملحة للمواطنين ببلدية طبرق ، حيث قدم مدير المشروعات المهندس ” ناصر شرح البال ” شرحاً وافياً عن هذه المشاريع والمشاكل والمعوقات التي تواجهها.

كما اطلع رئيس مجلس النواب على الوضع الأمني في مدينة طبرق واستمع إلى المشاكل والمعوقات التي تواجهها مديرية أمن طبرق خاصةً في يخص التهريب والهجرة غير الشرعية.

