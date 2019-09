التقى المبعوث الأممى لدى ليبيا غسان سلامة، ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني وليامز مع القائم بأعمال السفارة البريطانية في ليبيا نيكولاس هامبتون، اليوم الاثنين.

وبحث الحضور الوضع الراهن في ليبيا والمؤتمر الدولي القادم الذي يجري التخطيط لعقده حول ليبيا.

